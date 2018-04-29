ANTALYA:
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29 Nisan 2018 Pazar 12:02

KBT, Ege turnesinde

Kepez Belediye Tiyatrosunun(KBT), yeni sezon oyunu ‘Düğün Evi Oyun Evi’, İzmir Menemen Belediyesi 10. İnadına Tiyatro Festivali’nde, sahnelendi.

KBT, Ege turnesinde
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Kepez Belediye Tiyatrosunun(KBT), yeni sezon oyunu ‘Düğün Evi Oyun Evi’, İzmir Menemen Belediyesi 10. İnadına Tiyatro Festivali’nde, sahnelendi.

KBT, başarılı gösterileriyle Ege’deki tiyatro festivallerinin de konuğu oluyor. Abdullah Sürekli’nin genel sanat yönetmenliğini yaptığı Kepez Belediye Tiyatrosu, 22 kişilik ekibiyle turneye çıktı. KBT , yeni sezon oyunu ‘Düğün Evi Oyun Evi’nin perdelerini İzmirli sanatseverler için araladı. Antalya’da büyük beğeni ile izlenen oyun, İzmir Menemen Belediyesi 10. İnadına Tiyatro Festivali’nde sahnelendi.

İzmir’den sonra Denizli

Menemen Belediyesi Kültür Salonu’nda yaklaşık 500 tiyatro severe perdelerini aralayan KBT, hem düşündüren, hem de güldüren oyunu ile izleyicisini Anadolu’nun bağrına götürdü. Festivalden dönen Kepez Belediye Tiyatrosu ayağının tozu ile ‘Düğün Evi Oyun Evi’ni Antalyalı seyircisiyle bir kez daha buluşturdu. KBT, ‘Düğün Evi Oyun Evi’ adlı oyunu ile 7 Mayısta Denizli Büyükşehir Belediye Tiyatrosu’nun düzenleyeceği tiyatro festivalinde, Denizlili tiyatro severler için perdelerini bir kez daha açacak.
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