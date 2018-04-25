ANTALYA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:21

Kemer AKBEM öğrencileri Expo alanını gezdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kemer’de açtığı Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezleri’ndeki kurslara katılan 34 öğrenci Expo Antalya alanını gezdi. Ülke bahçelerini ziyaret eden öğrenciler uzay bilimlerinden yağmur ormanları...

Kemer AKBEM öğrencileri Expo alanını gezdi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kemer’de açtığı Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezleri’ndeki kurslara katılan 34 öğrenci Expo Antalya alanını gezdi. Ülke bahçelerini ziyaret eden öğrenciler uzay bilimlerinden yağmur ormanları serasına farklı bir deneyim yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı Atatürk ve Kültür Bilgi Eğitim Merkezi (AKBEM) kurslarına katılan öğrenciler, derslerin yanı sıra farklı aktivitelere de katılıyor. Kemer’de uzman eğitmen kadrosu ile hizmet veren AKBEM’deki kurslara katılan öğrencilere yönelik kültür gezisi düzenlendi.

Gezegen Evi’nde uzayı keşfettiler

34 AKBEM öğrencisi öğretmenleri ile birlikte Aksu’da bulunan Expo Antalya alanı ziyaret etti. AKBEM öğrencileri, Çocuk Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde Planetaryum (Gezegen Evi) başta olmak üzere Güneş Sistemi ve Temel Bilimler Alanını gezdi. Öğrenciler uzay ve uzay bilimleri konularında bilgilendirildi.

Ülke bahçelerini gezdiler

Tarım Müzesi’nde insanlığın varoluşundan bu yana geçtiği aşamalarla, tarım tarihini görselleri ile birlikte izleyen öğrenciler, ülkelerin botanik zenginliklerinin sergilendiği ülke bahçelerini de gezdi. Yağmur Ormanları Serası’nda farklı çiçek ve ağaç türlerini görme şansı bulan öğrencilerin gezisi fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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