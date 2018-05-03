ANTALYA:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 10:43

Kepez Belediyesi, Ramazan ayında 66 mahallede iftar sofrası kuracak

Kepez Belediyesinin, ilçedeki 66 mahallede iftar sofrası kurma geleneği, bu yıl Varsak mahallelerinde başlayacak. İlk iftar sofraları, Varsak’taki Esentepe Mahallesi 7103 sokak, Şelale Mahallesi 7304 sokak ve Demirel Mahallesi Yeşil Gözde Sitesi...

Kepez Belediyesi, Ramazan ayında 66 mahallede iftar sofrası kuracak
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Kepez Belediyesinin, ilçedeki 66 mahallede iftar sofrası kurma geleneği, bu yıl Varsak mahallelerinde başlayacak. İlk iftar sofraları, Varsak’taki Esentepe Mahallesi 7103 sokak, Şelale Mahallesi 7304 sokak ve Demirel Mahallesi Yeşil Gözde Sitesi yanında kurulacak. Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid-i Şerifin de okunacağı Ramazan sofralarında eller dualar için açılacak.

Kepez’in 66 mahallesinde iftar

Kepez’in 66 mahallesi’nde kurulacak olan Ramazan sofralarında hemşehrileri ile bir araya gelecek olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Onbir ayın sultanı Ramazanı gelin Kepez’de karşılayalım” diyerek tüm Antalyalıları Kepez’deki iftar sofralarına davet etti. Başkan Tütüncü, “Eğer biz birlikte bir aile isek, o zaman beraber iftar etmeliyiz, lokmamızı paylaşmalıyız. Birlik ve beraberlik olmayı, kardeş olmayı başarmalıyız. Bu düşüncenin ürünü olarak 66 mahallemizin tamamında iftar sofrası kuruyoruz. İftar sevincini halkımla paylaşmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum” diye konuştu.
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