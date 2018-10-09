Kepez, Dünya Şampiyonu Oldu

Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası’nda, Kepez Belediyespor’lu 3 sporcu altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.Muğla, Dalyan’da gerçekleştirilen, Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası’nda, Kepez Belediyespor’lu 3 sporcu altın, gümüş ve bronz...

Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası’nda, Kepez Belediyespor’lu 3 sporcu altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Muğla, Dalyan’da gerçekleştirilen, Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası’nda, Kepez Belediyespor’lu 3 sporcu altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. 18 ülkeden 300 kişinin ter döktüğü Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası’nda, Kepez Belediyespor’un sekiz sporcusu Milli Takım kadrosunda yer aldı. Şampiyonada gençler 60 kiloda kategorisinde, Şueda Özcan Dünya 1.’si, Ayşe Asena Şah Gençler +60 kiloda Dünya 2.’si, Yıldızlar 50+ kiloda Özlem Şimşek Dünya 3.’sü oldu.

Gurur Duyduk

Elde edilen başarıdan gurur duyduklarını dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Ülkemizi Dünya Şampiyonası’nda temsil etme başarısı gösteren sporcularımızı ve Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’mize; Altın, Gümüş ve Bronz madalya kazandıran sporcularımızın antrenörlerini de tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.