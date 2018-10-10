Kepez’de çeşme ruhu

Kepez Belediyesi, Osmanlı Devleti’nde hayır sanatı olarak bilinen çeşme ruhunu ilçede yaşatıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Osmanlı Devletleri’nin meydan çeşme mimarisini ve su kültürünü ilçede taşıyor. İlçeye sanatsal ve mimari yapılarla estetik kimlik kazandırmaya önem veren Tütüncü, yüzyıllardır süregelen bir kültürü yaşatıyor. Osmanlı Devleti’nin çeşme ve sanat mimarisi, Kepez’de hayatın merkezine alınıyor.

İlk çeşme Park Orman’da

İkram çeşmesi hizmetiyle Osmanlı’nın sebil kültürünü yaşatan Tütüncü, ilçenin kent mekânı estetiğine katkıda bulunmak amacıyla ilçenin farklı bölgelerine Osmanlı döneminin farklı çeşmelerini kazandırıyor. Anıtsal değer taşıyan çeşmelerin ilki Isparta’daki Ulu Camii Çeşmesi’nin bir benzeri olarak Kepez Park Orman’a inşa edildi. Akıp geçen zaman içerisinde kıymetlenecek eserlerin ilki olan çeşme, tamamen el işçiliğinin ön planda olduğu ve ustanın elinin titremesinin yansıdığı geleneksel mimarisi ile tesiste bir anıt niteliği taşıyor. Isparta Ulu Camii çeşmesinin örnek alındığı çeşme on yıllar boyunca insanlara hizmet etmek üzere tasarlanarak inşa edildi.

Kepez’e 6 kalıcı çeşme

Bir sanat eseri niteliği taşıyan çeşmeler, Kent Ormanı, Dokumapark’a Emirgan Çeşmesi (İstanbul), Belediye hizmet binası önü Hacı Adil Bey Çeşmesi (Edirne), Çelebi Sultan Mehmed Camii bahçesine Bosna Çeşmesi ile Laleli Çeşmesi ve Park Orman Ulu Camii Çeşmesi örnekleri ile ilçede yer alıyor. Eski mimarinin izlerini taşıyan çeşmeleri yapmalarındaki amacı, ‘atalarımızın yolundan giderek, Kepez’de şehir kimliği oluşturmada su ve su kültürünü merkeze almak’ olarak özetleyen Başkan Hakan Tütüncü, eski şehirlerin tamamında çeşmelerin özel bir mimari, anıtsal bir yapı niteliği taşıdığına işaret etti.

Kepez’i meydan çeşmeleriyle buluşturduk

Türk Edebiyatı’nda da suyun önemli bir tema olduğuna vurgu yapan Tütüncü, “Fuzuli’nin, ‘Su Kasidesi’ buna en güzel örnektir. Halk deyişlerinde, dua anlamında pek çok sözün içerisinde su önemli bir yer edinmiştir. Söz gelimi, su gibi aziz ol, duası hepimizin bildiği bir örnektir” diye konuştu. Kepez’i, su kültürüyle zenginleştireceklerine işaret eden Tütüncü, “Kepez’i atalarımızın meydan çeşmeleriyle buluşturduk” dedi.