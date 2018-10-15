ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:37

Kepez’de ‘Cumhuriyet Sergisi’ açılıyor

Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, 95. Yıla Özel 95 Eser adlı ‘Cumhuriyet Sergisi’ düzenlenecek.Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95.’nci yılında eşsiz bir sergiye ev...

Kepez'de ‘Cumhuriyet Sergisi' açılıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, 95. Yıla Özel 95 Eser adlı ‘Cumhuriyet Sergisi’ düzenlenecek.

Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95.’nci yılında eşsiz bir sergiye ev sahipliği yapacak. Kepez Belediyesi’nin katkıları ve ressam Zübeyde Özsoy Yavuz’un küratörlüğü’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 95. Yıla Özel 95 Eser adlı ‘Cumhuriyet Sergisi” düzenleniyor. Bu yıl 4.’ncüsü düzenlenecek olan sergi 17 Ekim Çarşamba saat 14.00’da sanatseverlere kapılarını aralayacak.

Sanatseverler Kepez’de buluşuyor

Türkiye’nin dört bir yanından sanatçıların ve eserlerinin Antalya da sanatseverlerle buluşturulacağı serginin açılış konukları arasında Devrim Erbil’de yer alacak. Geleneksel olarak düzenlenen sergi, geçen yılda 94. Yıla Özel 94 Eser ile düzenlenmiş ve sanatseverlerin büyük ilgisini görmüştü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku