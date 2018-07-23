ANTALYA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:05

Kepez’de ‘Dokuma Sanat Sokağı’ açılıyor

Kepez Belediyesi tarafından DokumaPark’ta ‘Sanat Sokağı’ açılıyor.Kepez Belediyesi, halkın kullanımına kazandırdığı DokumaPark’ta ‘Sanat Sokağı’ açıyor. İlk etapta kalıcı 74 sergi alanının kurulduğu Sanat Sokağı’nda,...

Kepez'de ‘Dokuma Sanat Sokağı' açılıyor
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Kepez Belediyesi tarafından DokumaPark’ta ‘Sanat Sokağı’ açılıyor.

Kepez Belediyesi, halkın kullanımına kazandırdığı DokumaPark’ta ‘Sanat Sokağı’ açıyor. İlk etapta kalıcı 74 sergi alanının kurulduğu Sanat Sokağı’nda, ihtiyaç halinde sergi sayısının 90’a çıkartılması planlanıyor. Dokuma Park’ın Minicty ile otopark alanı arasındaki yol üzerine kurulan Sanat Sokağı’nın cazibesini artırmak için de, Dokuma Fabrikası binaları sanatsal grafiti çalışmalarıyla süsleniyor.

Ev ekonomisine katkı

Antalyalıların ilgisini çeken Anadolu Oyuncak Müzesi, Yeşilçam Kafe, Modern Sanatlar Galerisi gibi alanların yer aldığı Dokuma Park, cumartesi günleri ‘Sanat Sokağı’nda açılacak AKMEK el emeği çarşı ile daha çok ilgi görecek. AKMEK El Emeği Çarşısı’nda, takı, toka, züccaciye, ev dekorasyon ürünleri, organik çocuk oyuncakları, ev yapımı reçeller, pasta, ahşap boyama, resim, bebek ürünleri gibi yüzlerce farklı alandaki ürünler satışa sunuluyor.
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