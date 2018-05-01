Kepez’de geleceğe yatırım çalışmaları

Kepez Belediyesi, gençleri sokaktaki zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak, topluma en doğru şekilde yön verecek bireylere dönüşmeleri için çalışmalar yürütüyor. Geleceğin büyüklerini eğitim, müzik, kültür sanat ve spor donanımlı...

Kepez Belediyesi, gençleri sokaktaki zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak, topluma en doğru şekilde yön verecek bireylere dönüşmeleri için çalışmalar yürütüyor. Geleceğin büyüklerini eğitim, müzik, kültür sanat ve spor donanımlı birer birey olarak geleceğe hazırlayan projeler üreten Kepez Belediyesi, hem sosyal, hem fiziksel, hem de ruhsal gelişimlerini projelerle destekliyor. Projelerle yarının büyüklerine fırsatlar sunan Kepez Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında attığı adımlarla gençleri yetenekli oldukları alanlarda hayata hazırlıyor.

Kepez’de çocuklar ve gençler şanslı

Projeler arasında müzik okulları, yetenek taramaları, şarkı ve edebiyat yarışmaları, Çocuk Meclisi, etüt merkezleri, yaz ve kış spor okulları, trafik eğitim parkuru, kütüphaneler, sosyal tesisler ve planlı olarak gerçekleştirilen aktivite, gezi ve etkinlikler, konserler, sinema salonları, macera parkurları, olimpik yüzme havuzları, eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen bilişim sınıfları bulunuyor

Tütüncü, “Gençlerimiz Geleceğimiz”

Kepez Belediyesi’nin girişimleri ile zararlı alışkanlıklardan uzak tutulan gençler, eğitim, kültür, sanat, spor ve müzikle büyüyen bir nesil olarak başarılı işlere imza atıyor. Genç zihinlerin gelişmeye ve öğrenmeye aç olduğunu ve toplumun da ufkunu geliştirmek için gençlerin fikirlerine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez Belediyesi olarak gençleri geleceğimiz olarak görüyoruz ve onların doğru ortamlarda doğru şekillerde kendilerini geliştirmesi için gece gündüz mesai harcıyoruz” dedi.