Kepez’de ‘İletişim Becerileri Eğitimi’ düzenlendi

Kepez Belediyesi Spor Kulübü tarafından iletişim becerileri konusunda eğitim semineri düzenlendi.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün, hizmette kaliteyi ve verimliliği artırabilmek, iletişim ve yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlediği ‘İletişim Becerileri Eğitimi’ Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün tüm çalışanlarının hazır bulunduğu seminere, Kurumsal & Bireysel Eğitim ve NLP Uzmanı Murat Koçyiğit, konuşmacı olarak katıldı. Koçyiğit, ‘Etkili iletişim becerileri, beden dili, kişisel ve kurumsal gelişim’ konularında bilgi verdi. Etkili iletişim ve kişisel gelişimin, kurumların ilerlemesi ve başarıya ulaşmasında önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Koçyiğit, kurumsal yapının temel taşı olan çalışanlara bireysel farkındalıklarını ortaya çıkartarak kurum içi iletişimin arttırılması sonucunda verimliliğin artacağı ve gerçekleşen olumlu sonuçlar ile ekiplerin gelişip büyüyebileceğini vurguladı.

“İletişim çok önemli”

Kulüp Başkanı Ünlüoğlu ise, “Bizler bir takımız, tüm çalışanlarımızla verimli ve nitelikli işler başarmamızın ardında elbette iletişimin büyük etkisi var. Ekibimizin edindiği tecrübe ile daha sağlam adımlar atacağımızı düşünüyorum. Bu nedenle kulüp olarak kurum içi eğitim çalışmalarımızı çok önemsiyor ve eğitimlerin sürekliliğini sağlıyoruz” dedi.