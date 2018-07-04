ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:03

Kepez’de ‘İletişim Becerileri Eğitimi’ düzenlendi

Kepez Belediyesi Spor Kulübü tarafından iletişim becerileri konusunda eğitim semineri düzenlendi.Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün, hizmette kaliteyi ve verimliliği artırabilmek, iletişim ve yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlediği...

Kepez'de ‘İletişim Becerileri Eğitimi' düzenlendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kepez Belediyesi Spor Kulübü tarafından iletişim becerileri konusunda eğitim semineri düzenlendi.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün, hizmette kaliteyi ve verimliliği artırabilmek, iletişim ve yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlediği ‘İletişim Becerileri Eğitimi’ Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün tüm çalışanlarının hazır bulunduğu seminere, Kurumsal & Bireysel Eğitim ve NLP Uzmanı Murat Koçyiğit, konuşmacı olarak katıldı. Koçyiğit, ‘Etkili iletişim becerileri, beden dili, kişisel ve kurumsal gelişim’ konularında bilgi verdi. Etkili iletişim ve kişisel gelişimin, kurumların ilerlemesi ve başarıya ulaşmasında önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Koçyiğit, kurumsal yapının temel taşı olan çalışanlara bireysel farkındalıklarını ortaya çıkartarak kurum içi iletişimin arttırılması sonucunda verimliliğin artacağı ve gerçekleşen olumlu sonuçlar ile ekiplerin gelişip büyüyebileceğini vurguladı.

“İletişim çok önemli”

Kulüp Başkanı Ünlüoğlu ise, “Bizler bir takımız, tüm çalışanlarımızla verimli ve nitelikli işler başarmamızın ardında elbette iletişimin büyük etkisi var. Ekibimizin edindiği tecrübe ile daha sağlam adımlar atacağımızı düşünüyorum. Bu nedenle kulüp olarak kurum içi eğitim çalışmalarımızı çok önemsiyor ve eğitimlerin sürekliliğini sağlıyoruz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku