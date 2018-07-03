Kepez’de mahalle sayısı 68’e çıkıyor

Kepez Belediye Meclisi aldığı kararla 40 bine yakın nüfusuyla birçok ilden büyük olan Varsak Karşıyaka Mahallesi’ni, hizmetlerin daha hızlı yapılabilmesi amacıyla 3 mahalleye böldü. Böylece Kepez’in 66 olan mahalle sayısı 68’e çıkmış...

Kepez Belediye Meclisi aldığı kararla 40 bine yakın nüfusuyla birçok ilden büyük olan Varsak Karşıyaka Mahallesi’ni, hizmetlerin daha hızlı yapılabilmesi amacıyla 3 mahalleye böldü. Böylece Kepez’in 66 olan mahalle sayısı 68’e çıkmış oldu.

Kepez Belediye Meclisi, 43 gündem maddesinin yer aldığı Temmuz ayı olağan toplantısında ilçenin sorunlarının çözümüne yönelik önemli kararlar aldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, başkanlığında toplanan meclis, en değerli varlıkları olan canlarını vatan için feda eden kahraman şehitlerin isimlerini yaşatmaya yönelik iradesini bir kez daha gösterdi.

Meclisten şehitlere vefa

Kepez Meclisi, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan ve ilçedeki Çamlıbel Mahallesi’nde ikamet eden Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan’ın ismini oy birliği ile Yeni Doğan Mahallesi 3072 Sokak’taki parka verdi.

Diyarbakır Emniyet Müdürü iken 24 Ocak 2001’de uğradığı silahlı saldırıda 5 polis memuruyla şehit edilen Ali Gaffar Okkan’ın ismi de Kepez’de yaşayacak. Şehit Ali Gaffar Okkan’ın isminin Çankaya Mahallesi’nde 6400 ve 6426 sokaklar kesişiminde bulunan parka verilmesi talebi de oy birliği ile meclisten geçti.

Tapu tahsisine devam

Hakan Tütüncü döneminde ilçede 40 binden fazla vatandaşa tapu verilmesine öncülük eden Kepez Belediye Meclisi, tapu bekleyen vatandaşların yüzünü güldürecek kararları almaya Temmuz toplantısında da devam etti.

Fevzi Çakmak, Gazi, Kütükçü, Kanal, Yavuz Selim, Güneş, Çankaya, Çamlıbel ve Esentepe mahallelerinde okul, yol ve park alanında gecekonduları olan 157 vatandaşın daha tapu sorunu çözüldü.

Belgelerle ve ilgili kanun kapsamında hak sahibi olduğu tespit edilen 157 kişiye arsa tahsisi yapılması için Encümene ve Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi oy birliği kararıyla kabul edildi. Daha öncede kamusal imar alanında gecekondusu olan yüzlerce hak sahibi, Meclis ve Encümen kararıyla tapularına kavuşmuştu. Ünsal Mahallesi’nde imar planında sanayi gelişim alanı ilan edilen alandaki 4 hak sahibine ve Düden Çayı Sit Alanı’ndaki 7 hak sahibine ilgili yasalar gereği belediyenin taşınmazlarından tapu verilmesi talebi de oybirliği Meclisten geçti. Daha öncede sanayi gelişim alanında ve Düden Çayı Sit Alanı’nda alınan meclis kararıyla yüzlerce kişiye tapu tahsisi yapılmıştı.

Varsak Karşıyaka 3’e bölündü

Kepez Belediye Meclisi, ilçenin idari yapısını değiştiren önemli bir karara da imza attı. Meclis, 2009 bin hektar alanı ve 40 bine yakın nüfusuyla ilçenin en büyük mahallesi Varsak Karşıyaka’nın, hizmetlerin daha etkin ve kaliteli yapılması amacıyla 3 mahalleye bölünmesi talebini de olumlu buldu. Oy birliği ile alanın kararla 3 bölünen mahallenin yeni isimleri Aktoprak (1331 hektar), Aydoğmuş (374 hektar) ve Varsak Karşıyaka (303 hektar) oldu. Belediye meclisinin mahalleyi bölme kararı, İlçe Kaymakamlığı’nın görüşü üzerine Valiliği’nin onayının ardından yürürlüğe girecek.

Daha hızlı hizmet

İlgili gündem maddesinin oylanmasının ardından bir konuşma yapan Başkan Hakan Tütüncü, şunları söyledi: “Varsak Karşıyaka Mahallemiz, nüfus hacmiyle idaresi zor bir hal almaktaydı. Mahallenin bölünmesi, hizmetlerin daha etkin ve kaliteli olabilmesi için gerekli olan bir konuydu. Sürecin bölge için faydalı olacağını düşünüyoruz. Varsak Karşıyaka büyüyen bir mahallemiz. 40 bine yakın nüfusu var. Sadece seçmen sayısı 22 binler seviyesinde. Yeni binalar yapılıyor. Bu binalarla beraber 6-7 ay sonra nüfus 45 bin,50 bin sınırına dayanacak. Bu kadar nüfus, Anadolu’da orta ölçekli il demek. Bugüne kadar bölgede rekor seviyede gerçekleştirdiğimiz temel belediyecilik hizmetlerimiz, bundan sonra da büyüyerek devam edecek. Aktoprak ve Aydoğmuş isimleri, bölgede eskiden kullanılan ve tapuda yer alan isimlerdi. Aldığımız karar bölge için hayırlı uğurlu olsun.”