ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 13:55

Kepez’de Off Road rüzgarı esti

Kepez Belediyesi’nin katkıları, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu(TOSFED) işbirliğinde düzenlenen ‘2018 Akdeniz Off Road Kupası 2. Ayak Yarışı’ Varsak bölgesinde devam etti.Ormanlık alanda gün boyu devam eden yarışmanın en heyecan...

Kepez'de Off Road rüzgarı esti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kepez Belediyesi’nin katkıları, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu(TOSFED) işbirliğinde düzenlenen ‘2018 Akdeniz Off Road Kupası 2. Ayak Yarışı’ Varsak bölgesinde devam etti.

Ormanlık alanda gün boyu devam eden yarışmanın en heyecan verici bölümü, 5 kilometrelik 9 turdan oluşan seyirci etabı oldu. Birbirinden zorlu parkurlardan geçmek için kıyasıya yarışan Off Road pilotları, içi su dolu çukurlardan çıkarken oldukça zorlandı. Yarışmanın sonunda seyirci etabına giren motokroscular da, görsel bir şölen oluşturdu.

Tütüncü etapları test etti

Varsak etabındaki her iki parkuru Kepez Belediyesi’nin 4X4 arama- kurtarma aracıyla test eden Başkan Tütüncü, izleyicilere büyük keyif veren seyirci etabını 2 kez turladı. Çeşitli klasmanlarda Türkiye’nin dört bir yanından gelen 25 profesyonelin yer aldığı yarışmanın ödül törenine de katılan Başkan Tütüncü, genel ve S3 klasman birincisi Osmaniyeli ekip Kemal Arıcan ve Emre Temel ikilisinin madalyalarını takdim etti.

Türkiye’nin en iyi parkuru

Ödül töreninde bir konuşma yapan ve uzaktan yakından gelen tüm gönül dostlarına teşekkür eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez’de motor sporlarında resmi bir yarışın tertip edildiğine şahitlik ettiklerini söyledi. Bu başlangıcın kendileri için önemli olmasına vurgu yapan Tütüncü, “Türkiye’nin en iyi parkurlarından birine sahip olmanın göstergesiyle, gelecekte yeni hedeflere yürüyeceğiz. Off Road tutkusunun çok daha geniş kitlelere yayılmasına vesile olacak etkinliklere imza atacağız. Motor sporları konusunda Kepez önemli bir merkez olma yolunda kazanım elde etmiştir. Önümüzdeki süreçte de güzel günlerde birlikte olacağız” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku