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26 Nisan 2018 Perşembe 12:18

Kepez’de yaz tatilinde şenlik var

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaz tatili boyunca mahallelerde çocuklara yönelik şenlik düzenleyeceklerini açıkladı. ‘Mahallede Şenlik Var’, etkinliğinde açık hava sineması da olacak.Kepez Belediyesi, çocukların, 23 Nisan Ulusal...

Kepez'de yaz tatilinde şenlik var
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Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaz tatili boyunca mahallelerde çocuklara yönelik şenlik düzenleyeceklerini açıkladı. ‘Mahallede Şenlik Var’, etkinliğinde açık hava sineması da olacak.

Kepez Belediyesi, çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı doyasıya yaşayabilmeleri için ilçenin dört bir yanında düzenlediği şenlik etkinliğini Yeşilyurt Mahallesi’nde devam ettirdi. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği’nde, çocuklar, şişme oyun parkı, yüz boyama, ilizyon gösterisi, animasyon, yarışma ve minik konser etkinlikleriyle bayramlarını kutladılar.

Etkinliğe katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, çocukların eğlenebilmesi amacıyla ilçenin dört bir yanında şenlik düzenlediklerini söyledi. Şenlikte, çocukların aileleriyle birlikte mutlu bir gün yaşadıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Çocukları çok seviyorum, Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

Açık hava sineması da olacak

Tütüncü, kendisini dinleyen çocukların, “Şenlik etkinliği yaz tatilinde de devam etsin mi?’, sorusuna ‘Evet’, cevabı vermeleri üzerine, “Yaz tatili boyunca ilçenin değişik mahallelerinde çocuk şenliği düzenleyeceğiz. ‘Mahallede Şenlik Var’ programı ile çocuklarımız bir güzel eğlenecekler. Şenliğin yapıldığı mahallede akşamüzeri de açık hava sineması olacak. Açık hava sinemasında çocuklar ve büyükler için film gösterilecek. Güzel eğlencelerle mahallelerde bir gün boyunca şenlik olacak. Şenlik, iki ay boyunca devam edecek.”

Tütüncü, konuşmasının ardından çocuklar ve aileleriyle günün anısına fotoğraf çekildi.
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