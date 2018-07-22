Kepez’den çifte protokol

Kepez Belediyesi ve Kepez İlçe Müftülüğü arasında ‘Hayallerim Kitapla Hayatım Cami ile Güzel’ ve ‘Camilerde Çocuk Sesi Kepezimizin Neşesi’ projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Çocukların hem cami alışkanlığı kazanması, hem de boş vakitlerini değerlendirerek, kitap okumaya teşvik edilmesi amacıyla Kepez Belediyesi ve Kepez İlçe Müftülüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. ‘Hayallerim Kitapla Hayatım Cami ile Güzel’ projesi ile Kepez’deki her camiye kütüphane yapılacak. ‘Camilerde Çocuk Sesi Kepezimizin Neşesi’ projesiyle de yazın camilerde kuran eğitimi gören ve başarılı olan çocuklar ödüllendirilecek. ‘Hayallerim Kitapla Hayatım Cami ile Güzel’ ve ‘Camilerde Çocuk Sesi Kepezimizin Neşesi’ projelerini çok önemsediklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hayırlı iki iş birliği için bir araya geldiklerini söyledi.

Tütüncü, projeleri anlattı

Projeler hakkında bilgi veren Başkan Tütüncü, “ Camilerde Çocuk Sesi Kepezimizin Neşesi Projesi; yaz kurslarına devam eden ve bu kurslarda başarı elde eden öğrencilerimizin ödüllendirilmeleri ile ilgili bir projedir. On binlerce çocuğu olan bir ilçenin yönetimini üstlenmiş bulunmaktayız. Çocuklarımıza dini bilgileri sağlıklı bir ortamda, onların keyif alacakları bir ortamda verebilmek, hiç şüphe yok ki, Diyanet İşlerimizin en önemli önceliği arasında yer almaktadır. Müftülüğümüz, bu çalışmaları çok güzel bir şekilde devam ettiriyor. Kepez Belediyesi olarak, Diyanet işlerinin yapmış olduğu bu çalışmalara bizde katkı sağlayarak, öğrencilerimizi motive etmek için, müftülüğümüzün belirleyeceği başarılı öğrencilerimizi ödüllendireceğiz. Amacımız çocuklarımızı başarılı olmaya teşvik etmek, çocuklarımız için daha zevkli ve keyifli hale getirebilmek.” dedi.

Her camiye çocuk kütüphanesi

İkinci önemli projenin de örnek bir çalışma olduğunu ve herkese ilham vereceğine dikkat çeken Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Her camiye çocuk kütüphanesi kazandıracağız.” dedi. Dinin ilk emrinin ‘Oku’ olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, “Çocuklarımızın da gelebilmesi, onlarında hayat merkezi olması anlamında camilerin çocuk kütüphaneleri ile süslenmesini çok önemsiyoruz. Kısa sürede Kepez’deki bütün camilerimizde çocuklarımıza birer çocuk kütüphanesi armağan edeceğiz. İlk etapta 18 camimizde kütüphane kuracağız. Çocuklarımız bu kütüphanelerde Diyanet İşlerinin onlar için hazırladıkları kitaplar ile bulaşacak. Güzel bir ortamı çocuklarımıza, Kepezimize ve Antalyalılara armağan edeceğiz.” diye konuştu.

Şimşek: ‘İslam dinini sevdirmek’

Amaçlarının İslam dinini sevdirmek, vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirmek olduğunu belirten Şimşek, yaz döneminde camilerde 250’si kadın olmak üzere 500 hocanın görev yaptığını ve 13 bin çocuğunda yaz kuran kursu eğitimlerine katıldığını bildirdi. Konuşmaların ardından’ Hayallerim Kitapla Hayatım Cami ile Güzel’ ve ‘Camilerde Çocuk Sesi Kepezimizin Neşesi’ projeleri Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Kepez İlçe Müftüsü Vekili Mustafa Şimşek arasında imzalandı.