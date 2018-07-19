ANTALYA:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 13:00

Kepez’e Anadolu Bahçesi

Kepez’de oluşturulan 4 bin metrekarelik Anadolu Bahçesi, bölgeye Antalya’ya özgü meyve ağaçlarıyla nefes aldıracak.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 2014 mahalli seçiminde vaat ettiği 70 projeden biri olan Anadolu Bahçesi, Teomanpaşa...

Kepez'e Anadolu Bahçesi
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Kepez’de oluşturulan 4 bin metrekarelik Anadolu Bahçesi, bölgeye Antalya’ya özgü meyve ağaçlarıyla nefes aldıracak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 2014 mahalli seçiminde vaat ettiği 70 projeden biri olan Anadolu Bahçesi, Teomanpaşa Mahallesi’nde kuruldu. Necip Fazıl Caddesi üzerindeki 4 bin metre kare alan üzerine kurulan bahçe, Antalya’ya özgü meyve ağaçları ile donatıldı. Yeni dünya, erik, portakal, mandalina, zeytin gibi fidanların dikildiği bahçede, çimlendirme ile daha yeşil bir alan oluşturulacak.

Çocuklar meyve bahçesinde oynayacak

Anadolu Bahçesi, apartman odalarında büyüyen çocukların, Antalya’ya özgü meyve ağaçları arasında oynayabilmesi için oluşturuldu. 90’lı yıllarda Antalyalı çocuklar narenciye ve muşmula bahçeleri arasında büyürken, Anadolu bahçesi ile günümüz şehir hayatının apartman odalarında ve klavye başında büyüyen çocukları da yemyeşil bir ortamda, meyve ağaçlarının arasında oynama imkanı bulacaklar.

Yeşil alan şampiyonu Kepez

Kepez’de yeşil alan miktarını arttırmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçen yıl 28 tane yeni park yaptıklarını hatırlattı. Göreve geldiği 2009 yılından bu yana yaklaşık 315 bin m2 büyüklüğünde 600’e yakın park yapıldığını açıklayan Tütüncü, Antalya’da son 4 yılın aktif yeşil alan sahibi ilçe konumunda olduklarını da sözlerine ekledi.
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