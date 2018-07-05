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05 Temmuz 2018 Perşembe 13:21

Kepez’e oto drag pisti

Türkiye’nin en büyük oto drag pisti, Kepez’e geliyor.Kepez Belediyesi Türkiye’nin en büyük oto drag pistinin yapımı için, Orman ve Su İşleri Bakanlığından olur yazısı alındı. Kirişçiler Mahallesi’ndeki 25 hektarlık alanda yapılacak...

Kepez'e oto drag pisti
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Türkiye’nin en büyük oto drag pisti, Kepez’e geliyor.

Kepez Belediyesi Türkiye’nin en büyük oto drag pistinin yapımı için, Orman ve Su İşleri Bakanlığından olur yazısı alındı. Kirişçiler Mahallesi’ndeki 25 hektarlık alanda yapılacak pistin projelendirilmesi için, Orman Bölge Müdürlüğü’nden tahsis yapılması bekleniyor.

Otomobil sporlarına ilgiyi artıracak

Hız tutkunlarının hem kendi, hem de başkalarının can ve mal güvenliğini tehdit etmeden, tutkularını gerçekleştirebilecekleri pistin, otomobil sporlarına olan ilgiyi de artırması bekleniyor. İki aracın yan yana yarışabileceği pist, bin 250 metre uzunluğunda olacak. Araç bakım istasyonu, araç çıkış yolları, seyirci tribünü, dinlence alanları gibi yerlerinde yapılacağı pist için, var olan stabilize yol üzerinden 200 metre genişliğinde tahsis istendi.

Uluslararası standartlarda olacak

Tahsisin yapımının ardından zemin etütleri ve çeşitli ölçümler yapılarak, orman yolunun asfaltlanmasına geçilecek. Uluslararası yarışların da yapılabilmesi için dünya standartlarının ön görüldüğü projenin hazırlaması için, tahsisin tamamlanması bekleniyor.

Bölgeye hareketlilik getirecek

Köyden mahalleye dönüşmüş olan Kızıllı Mahallesi başta olmak üzere bölgeye hareketlilik getirmesi beklenen oto drag pistinin, Kepez’in turizm potansiyelini de arttırması amaçlanıyor. Mesire alanı olarak da değerlendirilmesi beklenen pist alanı, aynı zamanda bir sosyal alan olarak değerlendirilecek.
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