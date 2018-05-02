Kepez’in edebiyat ödülleri sahiplerini buluyor

Kepez Belediyesi’nin edebiyat alanında düzenlediği Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buluyor.

Kepez Belediyesi’nin ülkenin en önemli edebiyatçılarından biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar adına düzenlediği edebiyat yarışmasının ödül töreni 25 Mayıs Cuma günü yapılıyor. Bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması için elemeleri geçerek finale kalan eserler arasından seçilen en iyiler, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan törenle ödüllendirilecek. Kepez Belediyesi’nin bir kültür hizmeti olan yarışmada elemeleri geçerek finale kalan yarışmacılara teşvik amaçlı birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin ve dördüncüye 2 bin TL. para ödülü takdim edilecek.