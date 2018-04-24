Kepezli çocuklardan 23 Nisan konseri

Kepez Belediyesinin, Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ile Müzik Okulları Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında konser verdi.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’ndeki konseri eşi...

Kepez Belediyesinin, Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ile Müzik Okulları Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında konser verdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’ndeki konseri eşi Ayşe Tütüncü ve kızı Zeynep Hatice ile beraber dinledi. Konserde sahneyi ilk olarak Kepez’deki okullarda okuyan çocuklardan oluşan Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası aldı. Şef Engin Beslek ve yardımcı şef Natalia Güneyik yönetiminde, 110 kişilik orkestra Türk Müziği ve Batı Müziği’nden eserlerini başarılı bir şekilde icra ettiler.

Milli marşları söylediler

Daha sonra Orhan Gazi Semt Konağı’ndaki müzik atölyesinde eğitim alan çocuklardan oluşan koro, 70’li yılların unutulmaz Türk Pop şarkılarını seslendirdiler.

Sütçüler Müzik Atölyesi’nde eğitim gören gençlerin yer aldığı koro da milli bayramlarda çalınan popüler marşların icra edildiği bir konser verdi. Koro üyesi gençler, tarihte kurulan Türk devletlerinin bayraklarının yer aldığı tişört giydiler. Kepez Belediyesinin, müzik koralarının konser performansı, davetlilerden büyük alkış aldı.

Konserlerin ardından Hakan Tütüncü, koro üyelerini ve şeflerini tebrik etti.