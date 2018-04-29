ANTALYA:
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29 Nisan 2018 Pazar 11:36

Kepezli öğrenciler, Kepez’i geziyor

Kepez Belediyesi, ‘Kepezliyim Şehrimi Geziyorum’ etkinliği kapsamında Kepezli çocuklara Antalya’yı gezdirmeye devam etti.Kepez Belediyesi, eğitim ve öğretim dönemi boyunca devam eden sosyal proje ‘Kepezliyim Şehrimi Geziyorum’ adlı etkinlik...

Kepezli öğrenciler, Kepez'i geziyor
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Kepez Belediyesi, ‘Kepezliyim Şehrimi Geziyorum’ etkinliği kapsamında Kepezli çocuklara Antalya’yı gezdirmeye devam etti.

Kepez Belediyesi, eğitim ve öğretim dönemi boyunca devam eden sosyal proje ‘Kepezliyim Şehrimi Geziyorum’ adlı etkinlik kapsamında Kepezli öğrencileri ağırlıyor. Her ay en az iki okulun dahil edildiği etkinlik kapsamında çok sayıda öğrenci okul arkadaşları ile beraber güzel bir gün geçirme imkanı buluyor. ‘Kepezliyim Şehrimi Geziyorum’ etkinliğinin nisan ayı konuğu Gülgün Nihat Ömür Ortaokulu öğrencileri oldu. Kepez Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli tarafından okullarından alınan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde önce Antalya Hayvanat Bahçesini gezdi.

Öğrenciler daha sonra Kepez Belediyesi’nin Antalya’da bir ilk olarak hizmete açtığı 70 dönümlük Kepez Macera Ormanında ata binmenin keyfini yaşadı. Eğlence parkurlarında doyasıya eğlenen öğrenciler, daha sonra etkinliğin son durağı olan lunaparka gitti. Bir günde şehrin farklı noktalarını ziyaret etme imkanı yaşayan öğrenciler, gün boyu gönüllerince vakit geçirdiler. Her ay bir çok öğrenciyi ‘Kepezliyim Şehrimi Geziyorum’ projesine dahil eden Kepez Belediyesi, Kepez’in sosyal tesislerini sonuna kadar çocukların hizmetine açıyor.
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