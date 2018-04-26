Kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İddiaya göre, Damlataş Mahallesi’nde plajda vakit geçiren 38 yaşındaki Mustafa Erken saat 00.30 sıralarında yanına gelen 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Mustafa Erken kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Erken’i ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Erken’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yaptıkları incelemelerin ardından şahısların yakalanması için çalışma başlattı.