Kırcami’de askı sürecine gelindi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kırcami Planlarında sona gelindiğini açıkladı. Muratpaşa Belediyesi’nin 18’lik uygulama planlarını 24 Mayıs’ta Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne göndereceğini açıklayan Başkan Türel, “Planları onayladığımız gibi askıya çıkaracağız. Askı sürecinden sonra kadastroda tapu işlemleri başlıyor. Kırcami’ye hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Kırcami İmar Planı’nın çözüm bekleyen en önemli sorunlardan bir tanesi olduğuna dikkat çeken Başkan Türel, “Kırcami sorununu nihayet çözüyoruz. Bu bölgede inşallah temeller atılıp, inşaatlar yükseldiğinde bu gayretlerin sonucunu aldığımızı görmüş olacağız” diye konuştu.

Türel gelinen son noktayı anlattı

Kırcami Planlarıyla ilgili gelinen son noktayı anlatan Başkan Menderes Türel, “Bölgede bir iki tarihi ev iddiası vardı. Bunu çözdük. Bir tane çınardan dolayı geciktirdiler. Onu da çözdük İnşallah 24 Mayıs’ta Büyükşehir Belediyesi’ne Muratpaşa Belediyesi Kırcami’nin 18’lik Planlarını gönderiyor. Biz de bir iki haftada onayladığımız gibi askıya çıkarız. Ondan sonra kadastroda tapu işlemleri başlayacak. Kırcami Planlarıyla ilgili bu kanayan sorunu da çözmüş olacağız. Kırcami’ye hayırlı olsun, uğurlu olsun” dedi.

Davalar süreci geciktirdi Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Yeşilova, Alan, Kırcami, Güzeloluk ile Zümrütova mahallelerini kapsayan Kırcami’de 30 yıldır süren imar sorunu bazı meslek odalarının açtığıdavalar nedeniyle gecikmeye uğramıştı. Göreve geldiği günden bu yana Kırcami’nin özel bir yer olduğunu vurgulayan Türel ‘mahkemeler nedeniyle önü tıkanan sorunun çözümü için büyük çaba harcadık. 18’lik uygulaması ilçe belediyesinde olduğu için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile sürekli görüşerek sorunun çözümü yönünde çabalarımız olumlu sonuçlar verdi. Bu konuda yapılan mücadele sonrasında 18 uygulamasını içeren planlar Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmasının ardından Kırcamililerin önünde çözüm için hiç bir engel kalmayacak’ şeklinde konuştu.