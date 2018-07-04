Kırkpınar’ın başpehlivanı Balaban güreşlere Antalya’da hazırlanıyor

Tarihi Kırkpınar’ın Yağlı Güreşleri’nin geçtiğimiz yılki Başpehlivanı İsmail Balaban, hedefinin Kırkpınar’da Altın Kemer’in ebedi sahibi olmak olduğunu söyledi. Bu yıl da Konyaaltı Belediyesi adına güreşecek olan Balaban, finalde ise ikiz kardeşi Turan Balaban ile karşılaşmayı istediğini kaydetti. Balaban, geçtiğimiz yıl Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü adına güreşmiş ve başpehlivan olmuştu.

Tarihi Kırkpınar’ın Yağlı Güreşleri’nin geçtiğimiz yılki Başpehlivanı İsmail Balaban, hedefinin Kırkpınar’da Altın Kemer’in ebedi sahibi olmak olduğunu söyledi. Bu yıl da Konyaaltı Belediyesi adına güreşecek olan Balaban, finalde ise ikiz kardeşi Turan Balaban ile karşılaşmayı istediğini kaydetti. Balaban, geçtiğimiz yıl Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü adına güreşmiş ve başpehlivan olmuştu.

13 Temmuz’da başlayacak olan 657’nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde çalışmalarını Korkuteli’nde Baraj üstündeki ormanda sürdüren başpehlivan İsmail Balaban basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yağlı güreşlerin olimpiyatı olan Kırkpınar’a herkesin en iyi şekilde hazırlandığını belirten Balaban, "Kırkpınar bu yıl bizim için daha da önemli. Geçen yıl birinci olmuştum. Bu yıl da tekrar hedefim birinci olmak. Geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana çalışmalarımıza devam ediyoruz. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. İnşallah hakkımızda hayırlısını diliyorum. Çıkıp sahada mücadelemizi vereceğiz, savaşımızı yapacağız. Hakkımızda hayırlısı olsun. Hayalim, hedefim tekrar altın kemeri kuşanıp Antalya’ya getirmek. Ayrıca Altın Kemer’in ebedi sahibi olabilmek. Ayrıca ebedi Altın Kemeri getiren isim olabilmek. İnşallah bunu başarabiliriz. Başarabilecek gücümüz de var. Buna da inanıyoruz. Çıkıp çayıra mücadelemizi vereceğiz" dedi.

Sezonun ilk güreşlerinden itibaren tüm rakipleriyle farklı güreş organizasyonlarında güreşler yaptığını ve rakiplerini analiz ettiğini söyleyen Balaban "Şuan kendimi iyi ve hazır hissediyorum. Daha önce başardım, yine de başarabilirim. Başarabilecek güçteyim. Kendime güveniyorum. Sevenlerimi utandırmam" ifadelerini kaydetti.

İkizi Turan Balaban ile ilgili de konuşan İsmail Balaban, "İkizim ile kura şansım var. Birbirimizle karşılaşabiliriz. Hakkımızda var ise ne yapabiliriz. Temennimiz Kırkpınar’da ikizim Turan ile final yapmak. İnşallah bunu da başarabiliriz" dedi.

Balaban, Antalya’nın güreşlerdeki ağırlığı hakkında da düşüncelerini aktardı. Antalya’da belediyelerin güreşe sahip çıktıklarının altını çizen Balaban "Halk olarak da güreşi seviyorlar. Güreş sevilen bir spor, başarılı da sporcular var. Başarılı sporcular olunca da küçüklerde onları örnek alıyorlar. Güreşte başarı olunca da rekabet yaşanıyor. Alt boylardan da iyi güreşçiler yetişiyor. Rekabetin olduğu yerde başarı da kendiliğinde geliyor. Antalya güreş olarak çok başarılı durumda" diye konuştu.

"Çırak yetiştiriyor musun?" şeklindeki bir soruyu da cevaplandıran İsmail Balaban "Şu an ustalık dönemine tam alışamadık. Çırak yetiştirme konusunda Hasan hocam ve Ufuk hocam ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alt boylarda da çalışan arkadaşlarımız ile birlikte çalışıyoruz. Elimizden geldiği şekliyle yol göstermeye çalışıyoruz" dedi.

Antrenör Hasan Aydın ise Kırkpınar’da son iki yılda olduğu gibi yine iddialı olduklarını söyledi. Bu yıl diğer alt boylarda da iddialı olduklarını ifade eden Aydın, "Kırkpınar’a bu yıl kalabalık bir ekip olarak katılacağız. İnşallah bu yıl da Antalya’ya altın kemeri getireceğiz. Kırkpınar öncesi son antrenmanımızı Korkuteli’nde kamp havasında sürdürüyoruz. Geçen yıl tarihi Kırkpınar’da Konyaaltı Belediyespor Kulübü olarak birinci olduk. İsmail Balaban ile Başpehlivan olduk. Bu yıl da o unvanı korumak için üstüne koya koya çalışmalarımıza devam ediyoruz. Korkuteli’nin havasının yaradığını ve uğurlu geldiğini düşünüyoruz. Korkuteli’ne kamp yaptığımız dönemlerde kürsünün bir basamağında olduk. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Korkuteli’ni tercih ettik. Kampımızın son gününde Kırkpınar hazırlıklarını bugün tamamlıyoruz. Hafta sonu güreşlerimiz var. Pazartesiden itibaren de Edirne’de olacağız. Orada bir kaç ter antrenmanı ve form antrenmanı yapacağız" dedi.