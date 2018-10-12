Kısa dönem erler için yemin töreni yapıldı

Antalya’nın Akseki ilçesinde Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’nda temel eğitimlerini tamamlayan 372’ncı kısa dönem erler törenle yemin etti.

Akseki Aroma Ömer Duruk Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törene Gündoğmuş Kaymakamı ve Akseki Kaymakam vekili Hasan Hüseyin Alpaslan, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Jandarma Albay Naim Tavlı, Akseki Belediye Başkanı vekili Halil İbrahim Tellioğlu, Jandarma Komando Tabur Komutanı Tayfun Çelikler, kurum amirleri ile kısa dönem erlerin aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören, kısa dönem vatani görevini yapan 37 askerin yemin etmesi ile başladı.

Yemin törende konuşan Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Jandarma Albay Naim Tavlı, askerlerin milletin ve bağımsızlığın sembolü olan şanlı bayrağın gölgesinde, şehitlerin manevi huzurunda namus ve şerefleri üzerine and içtiklerini söyledi.

Vatan hizmetini kendilerinden önceki büyüklerinden devralacaklarını, kutsal görevi en iyi şekilde yapacaklarını ve sonraki kardeşlerine ise gurur ve onurla devredeceklerini vurgulayan Tavlı, şunları kaydetti:

"Alacağınız her türlü görevi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanun ve nizam ile doğruluk ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima gözeteceğinizden ve andınıza sadık kalacağınızdan şüphem yoktur. Tepeden tırnağa kadar asker olmanın temeli ve yüce Türk milletinin bağımsızlığının, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak için canı pahasına mücadele etmenin ilk şartıdır."

Tavlı, yurdun dört bir yöresinden gelen erlerin, şanlı Türk bayrağının gölgesinde, silahlara el koyarak ant içtiklerini belirterek, ’’Aynı yüreklilik, aynı inanç, aynı kararlılıkla, sel gibi coşkuyla akıp gelen evlatlarımızın, varlığımızı sonsuza dek yaşatma azim ve iradesinde olduklarını simgeleyen antlarını gururla izledik’’ dedi.

Yemin eden askerler adına Jandarma Er Uğurcan Saka tarafından yapılan konuşma ve erlerin okuduğu şiirlerin ardından birliğe ilk teslim olan jandarma ere Gündoğmuş Kaymakamı ve Akseki Kaymakam vekili Hasan Hüseyin Alpaslan tarafından teşekkür belgesi verildi.

Eğitim, ve atış dalında dereceye giren jandarma erlere, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Jandarma Albay Naim Tavlı, tarafından başarı belgeleri verilirken, spor, ve bakım dalında dereceye giren Jandarma erlere, Akseki Belediye Başkan vekili Halil İbrahim Tellioğlu tarafından takdir belgeleri verildi.