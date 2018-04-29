ANTALYA:
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29 Nisan 2018 Pazar 12:26

Klasik otomobiller Dokuma’da buluştu

Kepez Belediyesinin halkın kullanımına açtığı Dokumapark, nostaljik araçlara ev sahipliği yapmayı sürdürdü.

Klasik otomobiller Dokuma'da buluştu
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Kepez Belediyesinin halkın kullanımına açtığı Dokumapark, nostaljik araçlara ev sahipliği yapmayı sürdürdü.

Kepez Belediyesi, Murat 124 ve Java Sevenler ile Uno Clup Antalya ve Uno Clup Fethiye işbirliğiyle 2 ayrı ‘Klasik Otomobiller Buluşması’ düzenledi. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Murat 124 Sevenler Buluşması etkinliği Dokumapark’ta renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliği Türkiye’nin farklı noktalarından gelen Murat 124 model araçların yanı sıra bir dönemin efsanesi olan Java motosikletler de görücüye çıktı.Hafta sonu tatilini Dokumapark’ta değerlendiren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin 3’ncü yılında 1971-1976 model 300 klasik araç hafta sonu boyunca Kepezlilerle buluştu.

Nostaljik araçlar renk renk boy gösterdi

Başkan Hakan Tütüncü’nün nostalji tutkunlarına olan desteği ile ülkenin unutulmaz değerlerinin gönüllü koruyucuları bu yıl üçüncü kez araçları bir araya getirerek bu tutkuya herkesi ortak etti. 70’li yılların bambaşka bir havası olduğunu ifade eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Nostaljik araçların renk renk boy gösterdiği böylesine güzel bir etkinliğin öncüsü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dokumapark, nostalji tutkunlarının anılarına her zaman canlı tutacak bir cazibe merkezi olarak hizmet veriyor. Tüm vatandaşlarımızı bu nostaljiyi yaşamaları ve geçmişe kısa bir yolculuk yapmaları için Dokumapark’a bekliyoruz.” dedi.
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