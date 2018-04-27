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27 Nisan 2018 Cuma 11:37

Klasik otomobiller Kepez’de buluşuyor

Kepez Belediyesi’nin halka kazandırdığı DokumaPark ve Macera Ormanı hafta sonu klasik otomobil tutkunlarına ev sahipliği yapacak.Kepez Belediyesi, Murat 124 ve Java Sevenler ile Uno Clup Antalya ve Uno Clup Fethiye işbirliğiyle 2 ayrı ‘Klasik...

Klasik otomobiller Kepez'de buluşuyor
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Kepez Belediyesi’nin halka kazandırdığı DokumaPark ve Macera Ormanı hafta sonu klasik otomobil tutkunlarına ev sahipliği yapacak.

Kepez Belediyesi, Murat 124 ve Java Sevenler ile Uno Clup Antalya ve Uno Clup Fethiye işbirliğiyle 2 ayrı ‘Klasik Otomobiller Buluşması’ düzenliyor. Hafta sonu düzenlenecek olan etkinliklerin ilki Murat 124 ve Java Sevenler tarafından 28-29 Nisan tarihleri arasında DokumaPark’ta gerçekleştirilecek. 28 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’da kapılarını Murat 124 ve Java severlere açacak olan etkinliğin 3’ncü yılında 1971-1976 model 300 klasik araç sergilenecek.

Hafta sonu gerçekleştirilecek olan Klasik Otomobiller Buluşmasının ikinci ayağı ise Uno Clup Antalya ve Uno Club Fethiye tarafından düzenlendi. 29 Nisan Pazar günü saat 12.00’da Macera Ormanında düzenlenecek etkinlikte 1995-2001 yıllarına ait Uno otomobiller sergilenecek. Yaklaşık 40 aracın katılacağı ‘Klasik Otomobiller Buluşması’nın kapıları klasik otomobili olan her vatandaşa da açık olacak.
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