KOBİ Gelişim Destek Programı ATSO’da anlatılacak

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve ATSO işbirliği ile yeni destek paketlerinin iş dünyasına ayrıntılı anlatılması...

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve ATSO işbirliği ile yeni destek paketlerinin iş dünyasına ayrıntılı anlatılması ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgi verilmesi amacı ile 3 Mayıs 2018 Perşembe günü, ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda bilgilendirme toplantısı düzenleneceğini bildirdi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, KOSGEB tarafından KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı çağrısının yayınlandığını kaydederek şunları söyledi:

“Ülkemizde birçok kurum tarafından farklı sektörlere dönük destek paketleri açıklanıyor. Ancak destekten yararlanma kriterlerine sahip olan işletmelerimizin bu paketler konusunda bilgi edinme konusunda sorun yaşadıklarını görüyoruz. Böylece katma değer oluşturacak birçok proje, fon sıkıntısı nedeniyle hayata geçemiyor.

Biz de bu soruna merhem olabilmek amacıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak destek veren kurumlar ve destek alma talebinde olan işletmeler arasında bağ kurmak üzere toplantılar düzenliyoruz.

Bu kapsamda 3 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 14:00-16:00 saatleri arasında Odamız Atatürk Konferans Salonu’nda KOSGEB Antalya Müdürü Şükrü Mısırlı’nın katılımı ile bir bilgilendirme toplantısı düzenliyoruz. Toplantıda, yeni destek paketleri üyelerimize daha ayrıntılı anlatılacak ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgi verilecek. Yeni pakette özellikle yüksek teknoloji imalat ve yazılım sektörlerine dönük desteklerin öne çıktığını görüyoruz. Konuya ilgi duyan tüm üyelerimiz ve çalışanlarımızı bilgilendirme toplantımıza davet ediyoruz."