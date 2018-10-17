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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:07

KONESKOOP’tan enflasyonla mücadeleye destek

Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (KONESKOOP), enflasyonla mücadele seferberliğine destek çağrısında bulundu.KONESKOOP Başkanı Durali Kolpak, hükümetin açıkladığı’ Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na destek...

KONESKOOP'tan enflasyonla mücadeleye destek
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Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (KONESKOOP), enflasyonla mücadele seferberliğine destek çağrısında bulundu.

KONESKOOP Başkanı Durali Kolpak, hükümetin açıkladığı’ Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na destek verdiklerini söyledi. Yaklaşık 2 bin 500 üyeleri bulunduğunu belirten Kolpak, "Bu mücadeleye toplumun tüm kesimleri ne kadar güçlü destek olursa etkisi de o kadar büyük olur. Kamu kurumlarının tek başına çabası yeterli olmaz. Hepimiz tek yürek, tek ses olursak netice alacağımıza eminim. Milletimiz geçmişte bunun örneklerini göstermiştir. Zor zamanlarda devletinin yanında durmuştur, yine duracaktır" dedi.
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