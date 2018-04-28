Kongre turizmine yoğun katılım

Alanya’da 28 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan ‘3. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi’ne 650 akademisyen ve araştırmacı katılacak.

Alanya Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve Slovakya’dan DTI Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek olan ‘3. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi’ 28 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Alanya ’da düzenlenecek. INES 2018’in amaçları arasında, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşma, eğitim ve sosyal bilimler alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmenin yanı sıra, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlama, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirme, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlama yer alıyor. Kongre kapsamında Prof.Dr.Yahya Akyüz, Prof.Dr. Ayhan Aydın, Prof.Dr. Jocubus Gideon Maree ve Prof.Dr. Akif Akkuş konferans verecek.

’ Kongre yeniden Alanya’da ’

Kongreyle ilgili bilgi veren Alanya Belediye Başkanı ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel, “Kongre ilk defa Side’de yapılmıştı. Fakat Alanyalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Uslu, Doç.Dr. Selahaddin Avşaroğlu ve Prof.Dr. Coşkun Arslan, Prof.Dr. Erdal Hamarta, Doç.Dr. Onur Köksal, Doç.Dr. Sabahattin Çiftçi’nin gayretleriyle Alanya’nın markası haline geldi. Kongre sadece eğitim ve sosyal bilimler alanında olacak. 2018 yılında 24-28 Ekim arasında 4’üncü kongre düzenlenecek. Bu kongreyle Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar, Fen Bilimleri ve Matematik, Tarım, Doğa Bilimleri ve Mühendislik alanlarında çalışan bilim adamları bir araya gelecek ve çok daha geniş katılımlı olacak” dedi.

’Kongre turizmini ALTAV tanıtıyor’

Kongre turizminin Alanya için çok değerli olduğunun altını çizen Başkan Yücel, “ALTAV olarak fuar çalışmalarımızda şehrimizi bu yönüyle de tanıtıyoruz. Ülkemizin tüm üniversitelerinden gelen yüzlerce akademisyen 4 gün boyunca Alanya’nın güzelliklerini görme fırsatı bulacak. Aynı zamanda yüksek gelir düzeyine sahip bu elit kesimi aileleriyle aileleriyle birlikte tatil için Alanya’ya çekme fırsatı yakalayacağız. Kongre’ye destek veren tüm üniversitelere ve Alanya’da gerçekleşmesini sağlayan akademisyenlere sonsuz teşekkürler” diye konuştu.