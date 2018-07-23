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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:48

KONSEM Yaz Okulu’nda teakwondo kursu

Konyaaltı Belediyesi Yaz Okulu’nun taekwondo kursu büyük ilgi görüyor. Yaşları 7-14 arası 80 öğrenci taekwondo ile ilgili temel savunma tekniklerini öğreniyor.Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) çatısı altında açılan teakwondo...

KONSEM Yaz Okulu'nda teakwondo kursu
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Konyaaltı Belediyesi Yaz Okulu’nun taekwondo kursu büyük ilgi görüyor. Yaşları 7-14 arası 80 öğrenci taekwondo ile ilgili temel savunma tekniklerini öğreniyor.

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) çatısı altında açılan teakwondo kursuna özellikle kız öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Konyaaltı Belediyesi Atatürk Stadyumu’nun kapalı salonunda eğitim gören öğrenciler, temel savunma tekniklerini öğreniyor.

Sokaktan gelebilecek tehlikelere karşı hazırlıklı olmak isteyen gençlerin savunma sporlarına ilgi duyduğunu dile getiren 2. kademe taekwondo Antrenörü Sevgi Okutan, Konyaaltı Belediyesi taekwondo kursuna da bu anlamda büyük bir ilgi olduğunu söyledi. Yaşları 7-14 arası 80 kursiyeri olduğunu, büyük bir bölümünü ise kız öğrencilerin oluşturduğunu dile getiren Sevgi Okutan, taekwondo eğitimi alan bu kursiyerlerin kurs sonunda hem bedensel hem de ruhsal açıdan daha güçlü olacaklarını bildirdi.

Konyaaltı Belediyesi Yaz Okulu’nda iki yıldır teakwondo eğitimi alan Demet Seyhan Kurt ve Aleyna Alaşan, teakwondo ile ilgili temel teknikleri öğrendiklerini belirterek bu kısa süre içinde kendilerine olan güvenlerinin artığını söyledi. Sokakta kendisini çok daha güvenli hissettiğini dile getiren Aleyna Alaşan, özellikle kız çocuklarının öz güven kazanmaları adına bu sporu yapmaları tavsiyesinde bulundu.
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