Konyaaltı Belediyespor’un hedefe 3. Lig

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek Antalya Süper Amatör Ligi’nde şampiyon olan Konyaaltı Belediyesporu makamında ağırladı.Antalya Süper Amatör Lig (SAL)’inde mücadele eden ve sezonu şampiyon olarak tamamlayan Konyaaltı Belediyespor,...

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek Antalya Süper Amatör Ligi’nde şampiyon olan Konyaaltı Belediyesporu makamında ağırladı.

Antalya Süper Amatör Lig (SAL)’inde mücadele eden ve sezonu şampiyon olarak tamamlayan Konyaaltı Belediyespor, bir üst lige yani Bölgesel Amatör Lige (BAL) çıkmaya hak kazandı. Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ayhan Abay ve yönetimi, Konyaaltı Belediyespor oyuncularıyla birlikte Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şampiyon olan Konyaaltı Belediyespor futbolcularını ve teknik heyeti tek tek tebrik etti. Muhittin Böcek, Antalya Süper Amatör Lig’inde büyük bir mücadele veren Konyaaltı Belediyesporun, Ligin şampiyonu olarak bu emeğinin karşılığını aldığını söyledi. Şimdi BAL’da mücadele edecek olan Konyaaltı Belediyesporun 3.Lig’i hedeflediğini dile getiren Başkan Böcek, “İnanıyorum ki takımımız, Bölgesel Amatör Lig’ini de şampiyon olarak tamamlayacak ve hedeflediği 3. Lig’e çıkacak. Bunun için bizlerde elimizden desteği sağlayacağız. Konyaaltı Belediyesporlu teknik ekibe ve oyunculara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.