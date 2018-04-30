Konyaaltı Sahili Varyant etabı açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahil Projesi’nde Sealife bölümünün ardından ikinci etabı Varyant-Beach Park bölümünü de hizmete açtı. Başkan Türel, Konyaaltı Sahili projesinin uluslararası arası ödül alacağını vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE’nin Konyaaltı Sahili’ne uyguladığı dünya çapındaki projede sona gelindi. Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan Konyaaltı Sahil Projesi etap etap hizmete açılıyor. Proje kapsamında ikinci etap da hizmete açıldı. Geçtiğimiz hafta Sealife Otel önündeki ilk etabın ardından , Varyant-Beachpark etabı da hizmete girdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in de konuşmalarında ‘İddia ediyorum Konyaaltı Sahil Projemiz uluslararası ödül alacak’ şeklinde övgüyle söz ettiği projenin tamamı Mayıs ayı sonunda hizmete açılacak.

Tüm ihtiyaçlara cevap verecek

Tamamen halka açık bir proje olarak, sahilin halkın öncelikli kullanımını sağlamayı amaçlayan, araçların değil yayaların kullanımına sunulan Konyaaltı Sahili Projesi, tamamlandığında dünya standartlarında bir merkez konumuna gelmesi hedefleniyor. Projenin, sosyal ve kültürel alanlar, gezi alanları yürüyüş yolları, yeşil alanlar, aktivite alanları, rekreasyon alanları, yeme-içme alanlarıyla tüm ihtiyaçlara cevap vermesi planlanıyor.

1650 kişilik ekip arı gibi çalışıyor

Diğer yandan projenin kalan kısmında hummalı bir çalışma yürütülüyor. 1650 kişilik bir işçi ordusu Konyaaltı Sahil Projesi’nin tamamını Mayıs sonuna kadar yetiştirmek için arı gibi çalışıyor. Yaklaşık 30 bin metrekare beton alanın yeşil alana dönüştürüldüğü proje kapsamında mevcut tüm ağaçlar korunurken, yaklaşık 6 bin yeni ağaç dikiliyor. Proje öncesi 12 bin 600 metrekare olan sahildeki kapalı alan, metrekare olarak yarıya düşürülerek, bu alanlar yeşil alan olarak düzenleniyor.