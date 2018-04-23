Konyaaltı Sahilinde ilk etap hizmete açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahil Projesi’nin ilk etabını hizmete açtı.

Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi ANTEPE tarafından sürdürülen Konyaaltı Sahil Projesi’nin Sealife Otel önündeki ilk etabı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kullanıma açıldı. Projenin kalan kısmında bin 650 kişilik işçi ekibinin çalışmaların tamamını mayıs ayı sonuna kadar bitirmek için çalışmaya devam ediyor.

Yaklaşık 30 bin metrekare beton alanın yeşil alana dönüştürüldüğü proje kapsamında, mevcut tüm ağaçlar korunarak, yaklaşık 6 bin yeni ağaç dikilmesi planlanıyor.

Proje öncesi 12 bin 600 metrekare olan sahildeki kapalı alan, metrekare olarak yarıya düşürülerek, bu alanlar yeşil alan olarak düzenleniyor. Tamamen halka açık bir proje olarak, sahilin halkın öncelikli kullanımını sağlamayı amaçlayan Konyaaltı Sahil Projesi’nde sosyal ve kültürel alanlar, gezi alanları yürüyüş yolları, yeşil alanlar, aktivite alanları, rekreasyon alanları, yeme-içme alanları bulunuyor.

Proje ile engelli vatandaşların da Konyaaltı Sahili’ne engelsiz ulaşımı mümkün olacak.