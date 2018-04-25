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25 Nisan 2018 Çarşamba 14:49

Konyaaltı’nda ‘çocuk istismarı’ paneli

Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan’ın konuşmacı olarak katıldığı “çocuk istismarı” konulu panel Konyaaltı Belediyesinde gerçekleştirildi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı İlçe Başkanlığı tarafından...

Konyaaltı'nda ‘çocuk istismarı' paneli
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Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan’ın konuşmacı olarak katıldığı “çocuk istismarı” konulu panel Konyaaltı Belediyesinde gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen panele, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çocuk istismarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen panelde Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan ve Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ile Psikiyatris Sevilay Zorlu ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nden polis memuru Ahmet Yıldız konuşmacı olarak yer aldı.

Psikiyatris Sevilay Zorlu çocuk istismarını, duygusal, fiziksel ve cinsel istismar olarak ele aldıklarını ifade etti. Polis memuru Ahmet Yıldız ise mağdur olan çocukların artık karakollarda değil adli görüşme odalarında savcı, psikolog ve avukat gibi uzman eşliğinde dinlendiğini söyledi. Bu sürecin büyük titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Ahmet Yıldız, çocuklarda travmaya yol açabilecek unsurlardan kaçındıklarının altını çizdi.

Saadet Özkan Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan ise öğretmenlik yaptığı bir okulda bir grup öğrencinin okul müdürü tarafından istismara uğradığını ve bu olayın açığa çıkması için de uzun süre mücadele ettiğini anlattı. Bu mücadelesi sonucunda o kişiye 82 yıl hapis cezası aldırdığını ifade eden Saadet Özkan, bu olay sonrası dernekleştiklerini ve ülkede mağdur durumda olan herkese yardım eli uzattıklarını kaydetti.

Panel sonrasında ise CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, yaptığı çalışmalarla çocuk istismarı konusuna dikkat çeken Saadet Özkan’a; CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci ise Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür plaketi takdim etti.
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