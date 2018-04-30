ANTALYA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:59

Kore Gazisi 87 yaşında hayatını kaybetti

Antalya’da hayvancılıkla uğraşan 87 yaşındaki Kore Gazisi İsa Şahin, yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybetti.Antalya Dutlubahçe Mahallesi’nde yaşayan 5 çocuk babası, 14 torun sahibi Kore Gazisi İsa Şahin(87), yaşlılığa...

Kore Gazisi 87 yaşında hayatını kaybetti
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Antalya’da hayvancılıkla uğraşan 87 yaşındaki Kore Gazisi İsa Şahin, yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybetti.

Antalya Dutlubahçe Mahallesi’nde yaşayan 5 çocuk babası, 14 torun sahibi Kore Gazisi İsa Şahin(87), yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı dün öğlen saatlerinde vefat etti. Hayvancılıkla uğraşan Şahin’in cenazesi, Konuksever Mezarlığı’ndaki 2005 yılında vefat eden eşi Emine Şahin’in yanına defnedildi.

Öte yandan, Şahin’in yaşadığı mahallenin kurucularından olduğu ve 2 yıldır Alzheimer hastalığıyla mücadele ettiği belirtildi.
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