Korkuteli Belediyespor son dakika golü İle güldü: 4:3

Süper Amatör Liginde mücadele eden Korkuteli Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Manavgat sporu son dakikada attığı gol ile 4-3 yenmeyi başardı. Korkuteli Belediyespor, 4 maç sonra ilk puanını almış oldu.Süper Amatör Liginde mücadele...

Süper Amatör Liginde mücadele eden Korkuteli Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Manavgat sporu son dakikada attığı gol ile 4-3 yenmeyi başardı. Korkuteli Belediyespor, 4 maç sonra ilk puanını almış oldu.

Süper Amatör Liginde mücadele eden Korkuteli Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Manavgat spor’u 90+5’inci dakikada attığı gol ile 4-3 yenerek ilk puanını aldı.

Korkuteli 100 yıl Atatürk stadında oynanan zorlu maçı, Korkuteli Belediyespor kulüp başkanı Muharrem Yavuz, siyasi parti temsilcileri ve taraftarlar izledi. Maça Korkuteli Belediyespor başladı. Maçın 35’inci dakikasında Hasan Nur Doğan ile Korkuteli Belediyespor 1-0 öne geçti. İlk yarı Korkuteli Belediyespor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Manavgat spor, karşılaşmanın 50’inci dakikasında Volkan Çağlar’ın golü ile durumu eşitledi. 1-1. Korkuteli Belediyespor, 58’inci dakikada Mete Can Takı ile durumu 2-1’e getirdi. Ataklarını sürdüren Korkuteli Belediyespor, 64’üncü dakikasında Hasan Nurdoğan ile durumu 3-1 yaptı. 78’inci dakikada Manavgatspor, Emrah Tunçbilek’in attığı gol ile durumu 3-2 yaptı. Manavgatspor, 89’uncu dakikada Mert Dereli’nin attığı gol ile durumu 3-3 yaptı. Maçın 5 dakikalık uzatma devresinde Korkuteli Belediyespor Ersin Varol’un attığı gol ile durumu 4-3 yaptı ve karşılaşma Korkuteli Belediyespor’ın galibiyeti ile sona erdi.

Korkuteli Belediyespor, aldığı galibiyetle 4 hafta sonra ilk puanını almış oldu.Maç sonu açıklama yapan Korkuteli Belediyespor antrenörü Bayram Kutlu, “Rakibimiz çok dirençli bir oyun ortaya koydu. Son dakikada gelen golle sahadan 3 puanla ayrıldık. Şimdi önümüzdeki maçlara bakıyoruz” dedi.