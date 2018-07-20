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20 Temmuz 2018 Cuma 18:06

Korkuteli Devlet Hastanesine hastalardan teşekkür mesajı

Antalya’nın, Korkuteli Devlet Hastanesindeki dilek ve şikayet kutusu, hasta yakınlarının teşekkür mesajlarıyla doldu.Korkuteli Devlet Hastanesindeki dilek ve şikayet kutusuna vatandaşlar şikayetten çok ’teşekkür’ mektuplarıyla doldurdu.Hasta...

Korkuteli Devlet Hastanesine hastalardan teşekkür mesajı
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Antalya’nın, Korkuteli Devlet Hastanesindeki dilek ve şikayet kutusu, hasta yakınlarının teşekkür mesajlarıyla doldu.

Korkuteli Devlet Hastanesindeki dilek ve şikayet kutusuna vatandaşlar şikayetten çok ’teşekkür’ mektuplarıyla doldurdu.

Hasta ve yakınlarının cerrahi ve ortopedi servisi çalışanlarına yazılan teşekkür yazılarını gördüklerini ifade eden Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Nihat Ateş, hastalardan şikayet değil çok sayıda teşekkür mektubu almalarının gurur verici olduğunu dile getirdi.

Op.Dr. Ateş, “Bilindiği gibi bu kutulardan genellikle vatandaşlarımız şikayetlerini dile getirerek eksiklikleri bizlere bildirirler. Hastanenin yetkili mercileri de bunları ciddiye alarak hareket eder. Bu güne kadar buna benzer şikayetlere rastlasak da son zamanlarda verilen hizmetin ve teknolojik imkanlar ile kadromuzun güler yüzlü hizmeti kendisini göstermeye başladı. Hastane olarak hasta, hasta yakını ve çalışanların memnuniyetini ön planda tuttuğumuz çalışma anlayışımız gereği periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda dilek şikayet kutuları açılarak okunup değerlendirmeye alındı. Kutulardan çıkan tüm dilek ve şikayetleri kayda alarak değerlendirdik. Hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyetini ön planda tutan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle cerrahi ve ortopedi servisi çalışanlarına yazılan teşekkür yazılarını servise çıkarak çalışanlarımıza verdik. Özverili çalışmalarından dolayı tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz.” dedi.
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