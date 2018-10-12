ANTALYA:
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12 Ekim 2018 Cuma 16:33

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz:

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız geçtiğimiz günlerde Osman Önal İlkokulunda meydana gelen dolap devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen öğrencinin durumu hakkında işleyiş ile ilgili açıklama...

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz:
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Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız geçtiğimiz günlerde Osman Önal İlkokulunda meydana gelen dolap devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen öğrencinin durumu hakkında işleyiş ile ilgili açıklama yaptı.

İş Güvenliği konusunda merak edilen soruları cevaplayan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız, “Korkuteli iş Güvenliği konusunda en düzenli çalışan ilçelerden birisi. Göreve geldiğimden bu yana İş Güvenliği konusunda önemli bir yol katlettik. Tabi yaşanan bu üzücü hadise sonrası çeşitli söylentiler oldu. Birçok güzel iş yaparsınız ama yapılan küçük bir olumsuzluk bütün güzel çalışmaları gölgeler bu da onun gibi bir durum. Neyse ki en önem verdiğimiz şey Can. Canımız yerinde evladımız iyi” şeklinde konuştu.

Olay sonrası yürütülen soruşturmayla ilgili de açıklama yapan Yıldız; “Olayın gerçekleşmesinden kısa süre sonra bakanlıktan müfettişler geldi. Müfettişlerin gelmesiyle konu tamamen Bakanlığa geçti. Bizden çıktı. Süreç işlemesi gerektiği gibi işliyor. Eğitimcilerimiz olaydan sonra yeter ki evladımıza bir şey olmasın biz başka bir şey istemiyoruz” dediler. Bu da Korkuteli’ndeki eğitimcilerin fedakarlığını gösteriyor” şeklinde konuştu.

Eğitimciler neden açığa alınmadığı şeklindeki eleştirilere cevap veren Yıldız; “Bir eğitimci bir insan kolay yetişmiyor. Zaten yeterli donanıma sahip olmasalar idareci olmazlar. Kimin açığa alınacağı kimin görevine devam edeceğine ben veya müdürlüğüm tek başımıza karar vermiyoruz. Okullar denetlendi, gerekli önlemler alındı ancak bu yaşanan üzücü olaydan sonra elbette tüm idareciler bir kat daha tedbirli olacaklar. Olayın sonrası farklı yerlerden farklı açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaları yapan kişiler acaba çocuğumuzu gidip ziyaret etmişler mi. Oturdukları yerden ahkâm kesmek kolay” şeklinde konuştu.
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