ANTALYA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:10

Korkuteli ilçesinde dolu meyve bahçelerini vurdu

Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı yayla mahallelerinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı meyve bahçelerinde hasara sebep oldu. Öğleden sonra başlayan ve birkaç dakika devam eden yağışta, zaman zaman avuç içi büyüklüğüne ulaşan...

Korkuteli ilçesinde dolu meyve bahçelerini vurdu
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Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı yayla mahallelerinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı meyve bahçelerinde hasara sebep oldu. Öğleden sonra başlayan ve birkaç dakika devam eden yağışta, zaman zaman avuç içi büyüklüğüne ulaşan dolular meyveleri ağaçlarından kopardı.

Korkuteli’ne 10 km mesafedeki Sülekler mahallesinde etkili olan dolu yağışının açtığı zararın hasar tespit çalışmalarının ardından ortaya çıkacağı bildirildi.
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