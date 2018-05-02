Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı yayla mahallelerinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı meyve bahçelerinde hasara sebep oldu. Öğleden sonra başlayan ve birkaç dakika devam eden yağışta, zaman zaman avuç içi büyüklüğüne ulaşan dolular meyveleri ağaçlarından kopardı.Korkuteli’ne 10 km mesafedeki Sülekler mahallesinde etkili olan dolu yağışının açtığı zararın hasar tespit çalışmalarının ardından ortaya çıkacağı bildirildi.
Korkuteli ilçesinde dolu meyve bahçelerini vurdu
Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı yayla mahallelerinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı meyve bahçelerinde hasara sebep oldu. Öğleden sonra başlayan ve birkaç dakika devam eden yağışta, zaman zaman avuç içi büyüklüğüne ulaşan...