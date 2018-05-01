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01 Mayıs 2018 Salı 09:22

Korkuteli ilçesinde MOBESE sistemi hizmete girdi

Savunma Sanayi Müsteşarlığınca Korkuteli’ne kurulan kameralar hizmete girdi. 24 nokta 120 kameranın yüzde 90’ı tamamlanarak hizmet vermeye başlarken yüzde 10’luk kalan bölümünün ilçe merkezindeki çalışmalar tamamlandıktan sonra hizmete...

Korkuteli ilçesinde MOBESE sistemi hizmete girdi
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Savunma Sanayi Müsteşarlığınca Korkuteli’ne kurulan kameralar hizmete girdi. 24 nokta 120 kameranın yüzde 90’ı tamamlanarak hizmet vermeye başlarken yüzde 10’luk kalan bölümünün ilçe merkezindeki çalışmalar tamamlandıktan sonra hizmete gireceği bildirildi. İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Hacı Duman, “Kameraların yüzde doksanı bitti. Kameralar hizmete girdi. İlçe merkezindeki çalışmalar tamamlanınca yüzde yüz çalışacak” dedi.

Korkuteli’nin çeşitli bölgelerinde 24 noktada 120 kamera yerleştirildiğini ifade eden Korkuteli İlçe Emniyet Müdürü Hacı Duman, bunların içinde 4’ünün plaka tanıma sistemi olduğunu aktardı. Her nokta da 1 hareketli, 4 sabit kamera monte edildiğini söyleyen Duman " Kameralar yüksek çözünürlüklü ve gece görüşü olan kameralardan oluşuyor. Bu sayede Korkuteli’nde Emniyet daha hızlı çalışacak. Olaylara daha seri müdahale edecek. Özellikle yaz aylarında yaşanan yoğunluktan dolayı meydana gelen bir takım aksaklıklar vardı artık, onlarla karşılaşmayacağız. ” dedi.

Duman, İlçenin staratejik konumu nedeniyle geçişlerde araç kontrollerinin bu sistemle kontrol edileceği, ayrıca kameraların adli olaylarda bilgi alamayan polisin gözü olacağı ve eşkal belirlemede büyük fayda sağlayacağı belirtildi.

Savunma Sanayi Müsteşarlığınca yaptırılan MOBESE sisteminin programa uygun olarak tamamlandığını ve kablosuz sistem olduğunu bildiren firma yetkilileri, çalışmalara önümüzdeki günlerde sona ereceğini bildirdiler.
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