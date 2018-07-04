Korkuteli’nde sezonun ilk orman yangını ucuz atlatıldı.

Korkuteli ilçesine bağlı Söğütcük Mahallesi tahtalı beli altında 100 metre kare ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Korkuteli’ne bağlı Yazır şefliğine bağlı Söğütcük Mahallesi tahtalı beli altında ağaçlandırma sahasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozözler anında müdahale ederek yangın yayılmadan söndürüldü. Yaklaşık 100 metrekarelik alanın zarar gördüğü belirtildi.

Orman İşletme Müdürü Hülya Güney, " Kısa sürede yangına 1 arazöz ve 5 işçi ile müdahale edildi. Kontrol altına alınan alanda 100 metrekarelik alan zarar gördü. Her mevsimde yangın çıkabileceği düşünülerek dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var” dedi.