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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:58

Korkuteli’ne Dahiliye ve Kadın Doğum Uzmanı atandı

Antalya’nın Korkuteli Devlet Hastanesine ataması yapılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ile Dahiliye Uzmanı hasta kabulüne başladı.Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Korkuteli Devlet Hastanesine ataması yapılan Kadın Hastalıkları...

Korkuteli'ne Dahiliye ve Kadın Doğum Uzmanı atandı
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Antalya’nın Korkuteli Devlet Hastanesine ataması yapılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ile Dahiliye Uzmanı hasta kabulüne başladı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Korkuteli Devlet Hastanesine ataması yapılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatma Özlü Akkuş ile Dahiliye Uzmanı Dr. Aytekin Koçyiğit göreve başladı.

Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Nihat Ateş, “atamalar ile birlikte hastane kadrosu ikiye ulaştı. İlçe halkına en üst seviyede hizmet vermeye devam ediyoruz. Devlet hastanesi olarak sağlıkta kaliteyi artırmak ve vatandaşlara bu konuda gerekli hizmeti vermek gayreti içerisindeyiz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Korkuteli Devlet Hastanesinde göreve başlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Fatma Özlü Akkuş ise, “1985 yılında Korkuteli ilçesin de doğdum. İlköğrenimimi Yalvaç ta, orta öğrenimimi ve liseyi Korkuteli’nde tamamladım. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihtisasımı tamamladım. Korkuteli’ne başlamamdan dolayı çok mutluyum imkânlarımız dâhilin de burada yaşayan hasta ve hasta yakınlarımıza en iyi hizmeti vermeyi umuyorum” diye konuştu.

Dahiliye Uzmanı Dr. Aytekin Koçyiğit de “İlkokulu, ortaokul ve liseyi Köyceğiz de tamamladım. Daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi tıp fakültesinden 2008 de mezun oldum. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dahiliye ve İç Hastalıkları üzerine ihtisasını yaptım.”
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