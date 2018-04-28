Kreş öğrencileri baharın gelişini uçurtma şenliğiyle kutladılar

Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreşi’nin minikleri, bahar ayının güzelliklerini uçurtma şenliğiyle kutladılar.

Döşemealtı Belediyesi Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Ekolojik Kreşin minikleri aileleriyle birlikte yaptıkları uçurtmalarla görsel şölen oluşturdu. Öğretmenleri ile birlikte alana gelen çocuklar gönüllerince eğlenerek uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı.

Miniklere aileleri de eşlik ederken, gökyüzünde adeta renk cümbüşü yaşandı. Saatlerce uçurtmalarını gökyüzünden indirmeyen çocuklar kadar büyükler de uçurtma uçurmanın zevkini yaşadı. Güzel havayı fırsat bilen çocuklar, uçurtmanın yanı sıra çuval ve ip çekme yarışı yaptı. Futbol ve diğer oyunlarla doğanın keyfini çıkartan çocuklar, eğlenceli müziklerle dans ettiler.