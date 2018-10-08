Küçük Yasin, 5 gün sonra uyandırıldı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde, sınıfta üzerine kitap dolabının devrilmesi nedeniyle ağır yaralanan ve yoğun bakımda uyutulan 7 yaşındaki Yasin Alkan, 5 gün sonra uyandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz çarşamba günü Korkuteli Osman Önal İlkokulu 2’nci sınıf öğrencisi Yasin Alkan’ın üzerine sınıftaki kitap dolabı, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Dolabın altında kalan Yasin, okula gelen gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan Yasin, solunum cihazına bağlanıp uyutuldu.

Üzerine okulda kitap dolabı devrilen 2. sınıf öğrencisi Yasin Alkan’ın amcası Sadettin Alkan, 5 gündür yoğun bakımda uyutulan yeğenini bugün sabah uyandırıldığını söyledi. Alkan, Yasin’in halen yoğun bakımda tutulduğunu sağlık durumunun ise iyiye gittiği belirtti.