ANTALYA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 09:06

Kumluca Belediyespor:3- Alanya Payallarspor: 1

Antalya Süper Amatör Liginde Kumluca Belediyespor, Alanya Payallarspor’u 3-1 mağlup etti.Kumluca Belediyespor ile Alanya Payallarspor Kumluca Şehir Stadında karşılaştı. Karşılaşmayı Ömer Faruk Turtay ve yardımcıları Turan Kabadayı ve Ahmet...

Kumluca Belediyespor:3- Alanya Payallarspor: 1
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Antalya Süper Amatör Liginde Kumluca Belediyespor, Alanya Payallarspor’u 3-1 mağlup etti.

Kumluca Belediyespor ile Alanya Payallarspor Kumluca Şehir Stadında karşılaştı. Karşılaşmayı Ömer Faruk Turtay ve yardımcıları Turan Kabadayı ve Ahmet Maden yönetti. Karşılaşmanın ilk golü 27. dakikada Kumluca Belediyesporlu Güzel Sargın tarafından geldi. 55. dakikada topa eliyle dokunan Tunahan Ersoy hakemin verdiği karara itiraz etti. Hakem Tunahan Ersoy’a sarı kart gösterdi. Penaltı kararından sonra Kumluca Beleddiyespor’lu Alican Sümbül topu ağlarla buluşturdu ve farkı 2 ye çıkardı.

85. dakikada Güzel Sargın kendinin 2. Takımının 3. Golünü attı.

Maçın hakemi karşılaşma sonunda 5 dakikalık uzatma verdi. Bu uzatma süresi içinde 90 + 3 te Mahmut Demir takımın ve kendisinin tek gölünü atarak skoru 3 - 1 yaptı.
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