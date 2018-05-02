Kumluca CHP’nin yeni İlçe Başkanı Karaöz oldu

24 Haziran Erken Genel Seçim 27. Dönem Milletvekili Adayı olmak için Cumhuriyet Halk Partisi Kumluca İlçe Başkanlığından 26 Nisan Günü istifa eden Kemal Bilal Öner’in yerine yönetim kurulu ortak kararı ile Fahretdin Karaöz İlçe Başkanı...

24 Haziran Erken Genel Seçim 27. Dönem Milletvekili Adayı olmak için Cumhuriyet Halk Partisi Kumluca İlçe Başkanlığından 26 Nisan Günü istifa eden Kemal Bilal Öner’in yerine yönetim kurulu ortak kararı ile Fahretdin Karaöz İlçe Başkanı olarak seçildi

2014 yılında Kumluca Belediye Meclis Üyesi adayı olan Karaöz, 2015 yılından bu yana CHP ilçe yönetiminde görev yapıyordu.