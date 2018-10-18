Kumluca, Yağlı Güreşin Sonbahar Finaline hazır

Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde Kırkpınar Başpehlivanlarından Hasan Tuna’nın yağlı güreşlere veda etmesi için jübile güreşleri düzenlenecek.

27 Ekim 2018 Cumartesi Günü Kumluca Karatepe Stadında düzenlenecek olan Jübile güreşleri için Kumluca Belediyesi Konferans Salonunda istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer katıldı.

Toplantıda AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, “Yöremiz ata güreşi sporuna çok önem veriyor. Güreş hayatı olgunluk ve başarılarla dolu bir pehlivana yakışır bir jübile olsun isterim. Başpehlivanımız Hasan Tuna ve güreş severlerimiz için İl Başkanlığı olarak elimizden geleni yapacağız. Jübile güreşlerine tüm milletvekillerimizi davet edeceğim” dedi.

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven ise, “Kumluca başta olmak üzere bölgemiz yağlı pehlivan güreşlerini seviyor. Kumluca Belediyesi olarak bölge halkının isteği doğrultusunda çok sayıda spor dalını desteklemenin yanı sıra yağlı güreşlere ayrı bir önem veriyoruz. Hasan Tuna ilçemizin değeridir. 1980 yılında 8 yaşında güreşlere başlayan Hasan Tuna, 1996 Kırkpınar Güreşlerinde Başaltı Birincisi olmuş, 2002 Yılında Kırkpınar Başpehlivanı unvanını kazanmıştır. Kırkpınar başta olmak üzere ülkemizin değişik yerlerinde düzenlen çok sayıdaki güreşlerde başpehlivan olmuştur. Yağlı Pehlivan Güreşleri tarihinde ilk defa yaşarken yaşadığı Kumluca’da bir caddeye adı verilmiştir. Dürüstlüğü ve centilmenliği ile yağlı pehlivan güreşlerine damgasını vurmuş başarılı bir pehlivandır. Bu yüzden Hasan Tuna’ya yakışır bir jübile güreşi düzenlemek istiyoruz. Güreşlerimize tüm güreş severleri davet ediyoruz.”

Adına Jübile Güreşi düzenlenen Usta Güreşçi Hasan Tuna ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile bizzat görüştüğünü jübile güreşine davet ettiğini söyledi.