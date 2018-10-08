Kumluca’da aşı kampanyası

Kumluca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında 15 farklı hastalık için aşı uygulanması başlatıldı.Kumluca’da 01-31 Ekim tarihleri arasında ilköğretim 1. sınıf...

Kumluca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında 15 farklı hastalık için aşı uygulanması başlatıldı.

Kumluca’da 01-31 Ekim tarihleri arasında ilköğretim 1. sınıf öğrencilerine kızamık, kızamıkçık, kabakulak (KKK) aşısı ikinci dozu, Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif polio (DaBT) rapel dozu ve 8. sınıf öğrencilere Erişkin tipi difteri - tetanoz (Td) aşı uygulamasına devam ediliyor. Görevliler özellikle birinci sınıf öğrencilerine aşı yaparken korkan ve ağlayan çocuklar yüzünden zor anlar yaşıyor.

Kumluca İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Arıcı, “Aşılar ciddi hastalıklara karşı kalkanımızdır. İnsanların sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam etmelerine yardımcı olur. Günümüzde artık görülmeyen çiçek hastalığı, çocuk felci hastalığı, difteri, tetanoz hastalığı aşılar sayesinde tarih olmuşlardır. İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak sağlıklı nesiller yetişmesi için çalışıyoruz” dedi.