ANTALYA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:29

Kumluca’da marketlerde fiyat ve gramaj denetimi

Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde marketlerde fiyat, etiket, gramaj ve yerli üretim logo denetimi yapıldı.Kumluca Belediyesi Zabıta Ekipleri Kumluca’da denetlemelerde bulundu. Ekipler, marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. İlçe...

Kumluca'da marketlerde fiyat ve gramaj denetimi
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Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde marketlerde fiyat, etiket, gramaj ve yerli üretim logo denetimi yapıldı.

Kumluca Belediyesi Zabıta Ekipleri Kumluca’da denetlemelerde bulundu. Ekipler, marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. İlçe genelinde denetlemelerde bulunan zabıta ekipleri markette rafları dolaşarak etiketleri denetledi. Fiyat artışı, gramaj eksikliği, yerli üretim logo olup olmadığını kontrol eden zabıta ekipleri. tüm ürünlerin üzerine fiyat etiketlerinin konulması konusunda uyarılarda bulundu. Daha önceki dönemlerde ürünlerin satış fiyatıyla yeni fiyatları karşılaştıran zabıta ekipleri; fahiş fiyat artışının olup olmadığını, ayrıca Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ndeki son değişiklikle döviz kuruna bağlı olarak fiyat artışı yapılmaması gerektiği belirtilmesine rağmen buna uyulup uyulmadığını ve yerli üretim logolarının konulup konulmadığını da kontrol etti.

Vatandaşların fiyat artışlarını 242 887 55 55 nolu telefona şikâyet etmeleri gerektiği vurgulandı. Ticaret Bakanlığı tarafından döviz kurları bahane edilerek marketlerin fahiş fiyat uygulamaması gerektiğini belirten Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, "Zabıta Ekiplerimiz ilçe genelindeki market raflarında ürün etiketi, yerli üretim logosu olup olmadığını, raftaki ürün fiyatı ile kasadaki ürün fiyatının tutup tutmadığını, fahiş fiyat artışı olup olmadığını kontrol ettiler. Arkadaşlarımız marketler tarafından dağıtılan son üç aylık reklam broşürlerini daha önceden elektronik ortamda kayıt altına aldılar. Eski fiyatlarla yeni fiyatları buna göre karşılaştırıyoruz. Halkımızın mağdur edilmemesi için denetimlerimiz devam edecek” dedi.
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