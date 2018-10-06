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06 Ekim 2018 Cumartesi 12:45

Leton acenteciler Alanya’da

Letonya’da satış rekorları kıran 13 ayrı turizm acentesinin temsilcileri Alanya’ya geldi.Alanya Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğinde Letonya’da...

Leton acenteciler Alanya'da
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Letonya’da satış rekorları kıran 13 ayrı turizm acentesinin temsilcileri Alanya’ya geldi.

Alanya Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğinde Letonya’da satış rekorları kıran 13 ayrı turizm acentesinin temsilcileri Alanya’ya geldi. 3 gün boyunca Alanya’da kültür ve şehir turlarına katılacak olan heyet Alanya yöresel yemekleri hakkında da özel çalışma yapacak.

Ardından 2 günlüğüne Kemer’de kamp kuracak temsilciler çalışmalarını tamamladıktan sonra ülkelerine dönecek. ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, “İlk kez Alanya’ya gelen acente temsilcileri bölgemizi deneyimleyecek. Ülkelerinde yapacakları sıcak satış esnasında, tatil araştırması yapan turist profiline Alanya’yı daha iyi anlatıp tatil seçiminde daha etkin rol oynayabilecekler” diye konuştu.

Letonya’nın Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz ise “Turizm alanında yapılan bu çalışma iki ülke dış ilişkileri adına çok faydalı. Letonya’dan daha fazla turistin ülkemizi ve bölgemizi ziyaret etmesi için çalışmalarımız sürecek” dedi.
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