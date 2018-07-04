ANTALYA:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:30

Luxus Antalya’da hayranlarıyla buluşuyor

Türkiye’nin sevilen müzik gruplarından Luxus Antalyalı hayranlarıyla buluşuyor. 6 Temmuz Cuma akşamında Kaleiçi’nde sahne olacak olan grup, aynı hafta sonu da Olympos’ta dinleyicilerinin karşısına çıkacak.Eğlenceli sahne performanslarıyla...

Luxus Antalya'da hayranlarıyla buluşuyor
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Türkiye’nin sevilen müzik gruplarından Luxus Antalyalı hayranlarıyla buluşuyor. 6 Temmuz Cuma akşamında Kaleiçi’nde sahne olacak olan grup, aynı hafta sonu da Olympos’ta dinleyicilerinin karşısına çıkacak.

Eğlenceli sahne performanslarıyla da dikkat çeken Luxus, Antalyalı müzikseverlere, Hunim Başımda, Bi’ Lareya ve Acayip Şeyler albümlerinden en sevilen şarkılarını seslendirecek. Antalya’da sahne almaktan her zaman büyük keyif aldıklarını belirten grup elemanları, “Antalya’da Cuma gününden itibaren keyifli ve eğlenceli zaman geçirmek istiyoruz. Sevenlerimizi de bizlere bu gecelerde eşlik etmesi için bekliyoruz” şeklinde konuştular.
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