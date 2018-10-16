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16 Ekim 2018 Salı 11:11

Madalya sevincini Başkan Uysal’la paylaştı

Portekiz’de düzenlenen Down Sendromlu Özel Sporcular Masa Tenisi ve Atletizm Dünya Şampiyonası’nda Dünya 2’ncisi olan milli sporcu Benay Balcı, madalya sevincini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’la paylaştı.Antalya Özel Sporcular...

Madalya sevincini Başkan Uysal'la paylaştı
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Portekiz’de düzenlenen Down Sendromlu Özel Sporcular Masa Tenisi ve Atletizm Dünya Şampiyonası’nda Dünya 2’ncisi olan milli sporcu Benay Balcı, madalya sevincini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’la paylaştı.

Antalya Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü oyuncusu ve milli sporcu Benay Balcı, Portekiz’e bağlı Maderia adasında 1-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Down Sendromlu Özel Sporcular Masa Tenisi Ve Atletizm Dünya Şampiyonası’nda Dünya İkincisi Oldu. Antalya’ya madalyayla dönenen milli sporcu, başarısını Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de sürpriz bir partiyle kutladı. Engelsiz Kafe’de arkadaşları ve Vakfı müdürü Cem Kotan’ın hazırladığı partide Balcı, kutlama pastası keserken sürpriz için herkese teşekkür etti. Balcı, Engelsiz Kafe’deki kutlamaların ardından Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti. Milli sporcuyu tebrik eden Başkan Uysal, Antalya Özel Sporcular Gençlik Ve Spor Kulübü ve Muratpaşa Belediyesi arasında çok güçlü bir bağ bulunduğunu belirterek “Benay, bizi başarılarına o kadar alıştırdık ki, Türkiye, Avrupa derken sıra şimdi dünya çapında başarılara geldi. Kendisini kutluyor ve başarılarının devam etmesini diliyorum” dedi.
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